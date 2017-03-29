Kahramanmaraş gece yarısı sallandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde Riçhter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Elbistan İlçesi Doğan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 00.53’te meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.