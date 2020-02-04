KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ

İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklandı. İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib'te düzenlenen alçak saldırıyla ilgili son bilgiler netleşti. Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit

İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!.

ONUR ŞÜKRÜ ÖZLER - GAZİANTEP

İdlib'deki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.

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Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Onur Şükrü Özler'in cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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UĞUR KURT – GAZİANTEP

Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

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Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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GÖKHAN ORHAN – AFYONKARAHİSAR

İdlib saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı

SERKAN DEPREM – OSMANİYE

İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Osmaniye Düziçi ilçesinde yaşıyordu. Baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi yetkililer verdi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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HALİL DEMİR – İSTANBUL

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

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Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.

Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

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