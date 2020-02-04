  • BIST 120.504
  • Altın 301,543
  • Dolar 5,9777
  • Euro 6,6081
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ

»
KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ
İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklandı. İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib'te düzenlenen alçak saldırıyla ilgili son bilgiler netleşti. Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit

İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!.

İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

ONUR ŞÜKRÜ ÖZLER - GAZİANTEP

İdlib'deki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.

.

İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Onur Şükrü Özler'in cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

.

İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

UĞUR KURT – GAZİANTEP

Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

.

İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

.İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

GÖKHAN ORHAN – AFYONKARAHİSAR

İdlib saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

.

İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

 

 

 

 

 

 

 

Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı

İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

SERKAN DEPREM – OSMANİYE

İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Osmaniye Düziçi ilçesinde yaşıyordu. Baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi yetkililer verdi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

.İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

HALİL DEMİR – İSTANBUL

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

.İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.

Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

.İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üniversite Öğrenisi Evinde Ölü Bulundu03 Şubat 2020 Pazartesi 16:54
  • KAYIP İŞ ADAMI ÖLÜ OLARAK BULUNDU03 Şubat 2020 Pazartesi 16:53
  • 1000 TL İÇİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ03 Şubat 2020 Pazartesi 15:26
  • İDLİB’TEKİ HAİN SALDIRIDA 6 ŞEHİT VERDİK!03 Şubat 2020 Pazartesi 14:13
  • HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN NE KADAR MEMNUN?03 Şubat 2020 Pazartesi 12:11
  • NACİ GÖRÜR’DEN ‘’MARMARA DEPREMİ’’ AÇIKLAMASI03 Şubat 2020 Pazartesi 11:25
  • BİZİM SİVAS GAZETESİNDEN UTANDIRAN MANŞET03 Şubat 2020 Pazartesi 11:01
  • Emekli Tuğgeneral Uyarmıştı03 Şubat 2020 Pazartesi 10:47
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İDLİB’TEKİ HANİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI03 Şubat 2020 Pazartesi 10:42
  • Yeni Nesil Sinsi Sapık03 Şubat 2020 Pazartesi 10:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim