Kahraman Polis Fethi Sekin'in Çocuklarına Yüzde 100 Burs

İzmir saldırında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in 3 çocuğuna 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji yüzde 100 burs verecek.

İzmir'de hain terör saldırısında teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in çocukları için güzel haber geldi. Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji'nin şehit polisin 3 çocuğuna da yüzde 100 burs vereceğini duyurdu.

"ANLI ŞANLI OKULLARDAN SES ÇIKMADI"

İşte Özay Şendir'in o yazısı:

"Pazartesi günü ana gazetede İzmir'in anlı şanlı üç okulu, Türk Koleji, Amerikan Koleji ve Tevfik Fikret okullarına, kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in üç çocuğuna da yüzde 100 burs vermeleri çağrısında bulunmuştum. Ses çıkmadı o anlı şanlı okullardan ama başka bir yerden, çok güzel bir haber geldi.

"BÜYÜKLÜK, GÖNLÜ ZENGİN OLMAKLA OLUYOR"

21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji, şehit polisimizin üç çocuğunun da eğitim,servis ve yemek giderlerini yüzde 100 burslu olarak karşılama kararı aldı. Büyük marka olmak demek çok öğrencinin olması ya da okul imkanlarıyla alakalı bir konu değil.

Büyüklük, gönlü zengin olmakla, minnet duygunu gösterebilmekle oluyor. Tıpkı bu örnekte yaşadığımız gibi..."