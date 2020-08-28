Kahkaları Nişantası"nda yankılandı

Merve Boluğur geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'da turlarken görüntülendi.

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Güzel oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi. Hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, her zamanki gibi kahkahalarıyla çevresindekilerin dikkatini çekti.

32 yaşındaki güzel magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını duymamazlıktan gelerek yürüyüşüne devam etti.

Merve Boluğur’un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı karede boynundaki kolye detayı dikkatlerden kaçmamıştı.

Kolye, sevgilisi Burak Dayı ve Merve Boluğur’un isimlerinin baş harflerinden oluşuyordu.