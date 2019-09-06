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KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANMASI SÜRÜYOR!

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KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANMASI SÜRÜYOR!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davaya devam edildi.

İHA'nın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret', ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları ve müdahil tarafın avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda milletvekili ve vatandaş da takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunun önüne gelerek Kaftancıoğlu'na destekte bulundu. İmamoğlu, bir süre sonra salonun önünden ayrıldı.

 

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