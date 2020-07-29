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Kaftancıoğlu’ndan RTÜK üyelerine suç duyurusu

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Kaftancıoğlu’ndan RTÜK üyelerine suç duyurusu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevlerini kötüye kullandıkları ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle de RTÜK üyeleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

RTÜK’ün Halk TV hakkında aldığı beş günlük ekran karartma kararı kanalın elektronik tebligat adresine tebliğ edildi. Ceza kararı, Halk TV program yapımcısı ve sunucusu Ayşenur Arslan ve programın canlı yayın konuğu Hüsnü Mahalli’nin hükümetin dış politikasına dair eleştirilerine dayandırıldı.

RTÜK’ün CHP’li üyeleri tarafından yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 16. İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Halk TV’nin yaptığı başvuruya ilişkin karar ise henüz açıklanmadı.

KARARTMA CEZASININ İPTALİ İSTENDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Halk TV'ye verilen karartma cezasını yargıya taşıyarak iki ayrı başvuruda bulundu. Kaftancıoğlu, Ankara İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda; halkın haber alma hakkını engellediği, düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlandırdığı gerekçesiyle karartma cezasının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

 

 

 

“DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ SINIRLANDIRIMIŞTIR”

Kaftancıoğlu’nun vekili avukat Aysemin Gülmez tarafından mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Anayasanın, 28. maddesinde düzenlenen haber alma hakkı, 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve bilgiye erişme hakkı kısıtlanmaktadır. Anayasanın 25. maddesinde düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyeti doğrudan sınırlanmıştır. RTÜK kamu yararı ile değil siyasi saik ile hareket etmektedir. İlgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz.”

ANAYASA’YI İHLAL EDEN KARARLAR

Kaftancıoğlu ayrıca RTÜK üyeleri hakkında da hukuka aykırı kararlar aldıkları, görevlerini kötüye kullandıkları ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

RTÜK üyeleri hakkında kamu davası açılması talebiyle savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde RTÜK'ün tarafsızlığını yitirdiğine, iktidarı eleştiren haberlere yer veren kanalları sistematik olarak cezalandırdığına; Anayasa'yı açıkça ihlal eden kararlar aldığına ilişkin bilgilere ve delillere yer verildi.

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