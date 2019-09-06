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SON DAKİKAKAFTANCIOĞLU'NA KÖTÜ HABER! 9 YIL 8 AY HAPİS

KAFTANCIOĞLU'NA KÖTÜ HABER! 9 YIL 8 AY HAPİS

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KAFTANCIOĞLU'NA KÖTÜ HABER! 9 YIL 8 AY HAPİS
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verildi.

SonDakika.com'un haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", ''kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, sanığın bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Sanık hakkında hazırlanan iddianamede de aynı suçlardan ceza verilmesi isteniyor.

 

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