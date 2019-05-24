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KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

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KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında 17 yıla kadar hapsi istenmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kaftancıoğlu, soruşturma dosyasında ifade özgürlüğüne ait beyanlarıyla birlikte; kurgulanmış sahte ifadelerin de bulunduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, kendisine tebligat ulaşmadan haber yapan Sabah gazetesine de atıfta bulunarak, "Yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum oluşturmuştur" dedi.

Kaftancıoğlu açıklamasında, hapis cezasını hukuk eliyle gösterilen sopa olarak tanımladı. Kaftancıoğlu, "Susturacaklarını, korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler olabilir. Ancak bilinsin ki tek gündemim İstanbul'un çocukları, gençleri, kadınları, yoksulları kısacası 16 milyon vatandaşı için hiç durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır." ifadesini kullandı.

"Zaman susma değil tam tersine vatandaşa hakikati daha yüksek sesle anlatma zaman" diyen Kaftancıoğlu geçmişten bugüne halka hakikati anlatılanlara yaşatılan mağduriyetin yanında bu davayı konuşmayı ayıp saydığını dile getirdi.


 
Kaftancıoğlu açıklamasının son bölümünde ise, "Soran, merak eden, dayanışma gösteren tüm dostlar rahat olsunlar Çok yakında hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak." dedi.

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