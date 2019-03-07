Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ahmet Kural'ın ifadelerinin ardından savunma yapan Sıla şunları söyledi;

"Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı.

Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" dedi.

ARA ARA DURUP TEKRAR SALDIRDI

Soru üzerine Sıla, "“Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değildi. Dinlenip dinlenip bir dayaktı. Dinlenip dinlenip derken, ara ara durup sonra tekrar saldırdı. Zaten 45 dakika bir saat dayak yeseydim şuan burada olmazdım” dedi.

Ahmet Kural'ın avukatı, 'İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim' diye cevapladı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.