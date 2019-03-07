  • BIST 103.687
  • Altın 225,203
  • Dolar 5,4406
  • Euro 6,1530
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

"Kafamı duvarlara vurdu"

»
"Kafamı duvarlara vurdu"
Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ahmet Kural'ın ifadelerinin ardından savunma yapan Sıla şunları söyledi;

"Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı. 
Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi.  Şikayetçiyim" dedi.

ARA ARA DURUP TEKRAR SALDIRDI
Soru üzerine Sıla, "“Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değildi. Dinlenip dinlenip bir dayaktı. Dinlenip dinlenip derken, ara ara durup sonra tekrar saldırdı. Zaten 45 dakika bir saat dayak yeseydim şuan burada olmazdım” dedi.

Ahmet Kural'ın avukatı, 'İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim' diye cevapladı. Duruşma tanıkların  dinlenmesiyle devam ediyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Küçük kızlarım bana özeniyor"06 Mart 2019 Çarşamba 15:51
  • Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor06 Mart 2019 Çarşamba 15:41
  • Arkamdan konuşun umrumda değil06 Mart 2019 Çarşamba 14:12
  • Acun Şeyma'ya yeni ev mi alıyor?06 Mart 2019 Çarşamba 13:49
  • 6 Yıl sonra yeniden yan yana06 Mart 2019 Çarşamba 12:38
  • Beren iddialar karşısında ne yaptı?06 Mart 2019 Çarşamba 11:22
  • "Sizi kadın olarak değil yiyecek ihtiyacığımı karşılayacak gıda olarak görürüm"06 Mart 2019 Çarşamba 10:51
  • Farah Zeynep Abdullah ülkeyi neden terk etti?06 Mart 2019 Çarşamba 09:39
  • Reklam filmine tepkiler büyüyor!!!05 Mart 2019 Salı 14:03
  • Şeyma Subaşı neden isyan etti?05 Mart 2019 Salı 13:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim