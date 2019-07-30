KAFALARINI KESİP TOP OYNADILAR!

İki çetenin karşı karşıya geldiği olayda kan donduran görüntülere ulaşıldı.
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldi.Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü, 16'sının başlarının kesildiği açıklandı.
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Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira cezaevindeki çeteler arasındaki çatışmalarda en az 57 mahkum katledildi.
İki çetenin karşı karşıya geldiği olayda kan donduran görüntülere ulaşıldı.
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