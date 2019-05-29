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KAFA KESECEĞİM DİYEN SURİYELİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

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KAFA KESECEĞİM DİYEN SURİYELİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI
"Kafa keseceğim" sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, "Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

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