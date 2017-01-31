Kadir Topbaş neden ABD’den dönmediğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun, “15 Temmuz’da ABD’den Türkiye’ye neden dönmediği” sorusuna, “Dönüşüm 20 Temmuz tarihiydi, İstanbul Valiliği’ne resmi yazı ile bildirdim” ya

FETÖ’ye gelir sağlamadığını belirten Topbaş, aksine FETÖ’nün 2007’den itibaren aleyhinde kampanya yaptığını savundu. Topbaş, ABD’de olmasına rağmen belediye birimlerine telefonla darbeye direnme talimatı verdiğini kaydetti.Komisyonun yazılı sorularını yanıtlayan Topbaş şunları kaydetti:

DÖNÜŞÜM 20 TEMMUZ’DU

"(Dönüşü 15 Temmuz olduğu halde ABD’den dönmedi iddiası) 13 Temmuz 2016 tarihinde ECOSOC Başkanlığı ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi UNDESA adına BM Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya ana konuşmacı olarak katılmak üzere davet edildim. Bu toplantı ve sonrasında foruma katılan iştirakçilerle ikili görüşme ve toplantılara katılmak için 12.02.2016 ile 20.07.2016 tarihleri arasında görevli olarak yurt dışında bulunacağımı İstanbul Valiliği’ne resmi yazı ile bildirdim. Komisyonda dile getirilen ‘dönüş tarihinin 15 Temmuz 2016 Cuma gününden önce olduğu ancak bu tarihde dönmediğim iddiası’ gerçeği yansıtmamaktadır.

FETÖ’YE GELİR SAĞLAMADIM

Belediye başkanlığım sürecince, dini, mezhebi, cemaati, siyasi görüşü sebebiyle hiçbir gruba ayrımcılık sağlanmasına izin vermedim, göz yummadım. Bu güne kadar yapılan tüm denetimlerde Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından hiçbir kişi, kurum ya da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne haksız gelir sağlayacak şekilde ve hukuka aykırı bir şekilde iş verilmesi ve imkan sağlanması hususunda yapılan bir tespit yoktur.

CEMAAT GÖRÜNÜMÜNDEYDİ

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütü önceleri cemaat görünümünde olduğu herkesin malumudur. 17-25 Aralık 2013 Yargı darbe girişimi gerçekleştiğinde FETÖ örgütünün gerçek yüzünü devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz ile birlikte ben de görmüş oldum.

FETÖ ALEYHİMDE KAMPANYA YÜRÜTTÜ

MGK’nın tavsiyesi üzerine Hükümetin de kararı ile terör örgütü niteliği resmiyet kazanan bu sinsi ihanet şebekesi Mart 2014 seçim sürecinde aleyhimde kampanya yürüterek seçimi rakiplerimin kazanması için de yoğun çaba sergilemiştir. Daha da geriye baktığımızda 2007 yılından itibaren örgütün, şahsımı ve bir kısım yöneticilerimi tasfiye etme amaçlı hamleler yaptığını da anlamış bulunuyorum. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz öncesinde şahsımı ve belediyemi hedef alan faaliyetler yürüttüğü kamuoyuna mal olan bir takım soruşturmalar neticesinde ortaya çıktı.

DARBEYE DİRENMELERİ İÇİN TALİMAT VERDİM

15 Temuz darbe girişimi sırasında belediyemiz bilindiği üzere işgal edilmeye çalışılan yerlerden biriydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletimizin cesareti ile Türkiye büyük bir badireyi atlatırken, belediyemiz de işgalden kurtarıldı. 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile darbenin karşısında durduk. Tüm birimlerimize darbeye karşı direnmeleri için kesin ve net talimatlar verdim. Öyle ki tüm araç ve gerekçelerimiz o gece hain darbe girişiminin durdurulması için seferber edildi. Özetle söylemek gerekirse 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD’de bulunuyor olmama rağmen telefon talimatları ile tüm belediye birimlerini harekete geçirdim.

1108 PERSONELE İŞLEM

FETÖ iltisak ve irtibatı nedeniyle belediyemizde bin 108 personelimiz hakkında işlem yapılmıştır. 461’i ihraç, 234’ü göreve iade edilmiştir. Diğerleri hakkındaki işlem devam etmektedir. Belediyemizle sözleşmesi devam eden tüm yüklenicilere ait bilgiler Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile MİT’e gönderilmiştir.”