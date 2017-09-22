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Kadir Topbaş istifa etti mi? Flaş iddia sonrası Kadir Topbaş'tan ilk mesaj

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Kadir Topbaş istifa etti mi? Flaş iddia sonrası Kadir Topbaş'tan ilk mesaj
'Kadir Topbaş istifa etti' haberleri dün akşama damga vurmuştu. CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğni iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberi sonrası Kadir Topbaş'tan il

'Kadir Topbaş istifa etti' haberleri sonrası İBB Başakanı Kadir Topbaş'tan ilk mesaj geldi. Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr. Kadir Topbaş'ın Mesajı" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi.

Elektronik posta mesajı, saat 15.25'te gönderildi. Mesajda, İBB'nin ve Topbaş'ın son dönemde gerçekleştirdiği etkinlikler fotoğraflarla anlatıldı. Mesajda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altına "Malazgirt Zaferinin 946'ıncı yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle Muş'ta gerçekleştirdiğimiz görgemli bir törenle kutladık" denildi. Hasanpaşa Gazhanesini şehre yeniden kazandırıyoruz başlığıyla Topbaş'ın törendeki bir fotoğrafı da paylaşıldı. Alibeyköy Fidanlığı'ndaki inceleme gezisinden de yine fotoğraflı olarak bahsedildi.

Son ve en dikkat çekici mesaj Kadir Topbaş'ın fotoğrafıyla birlikte verildi.

TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Mesajda Topbaş'ın ağızından "Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye yazıldı.

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