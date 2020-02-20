Kadir Şeker'in Raporu

Sevgilisi tarafından darp edilen Ayşe D.'ye yardım etmek isteyen Kadir Şekerci'nin kavga sonucu aldığı hasarların sağlık raporları çıktı

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker (20) Ayşe D.'ye yardım etmek isterken Özgür Duran ile arbedeye girdi. Görgü tanıklarına göre Özgür Duran ile tartıştıktan sonra oradan ayrıldı, Kadir'in peşinden gelen Duran, Kadir Şeker'in boğazını sıktı. O sırada cebinden çakıyı çıkaran Kadir Şeker, arbedede ikisi yere düştü. Düştüğü sırada Kadir Şekerin eline olan çakı Özgür Duran'ın kalbine saplandı.

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Kadirin sağlık raporunda;

‘sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ bunlar yer aldı. Aynı zamanda Kriminal raporda Kadir'in kazak ve atletinin sol göğüsünde kesikler bulundu, bu kesiklerin bıçak ile yapıldığı açıklandı.