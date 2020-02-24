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Kadir Şeker Raporu Ortaya Çıktı

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Kadir Şeker Raporu Ortaya Çıktı
Kadir Şeker hakkında savcılık talimatıyla yaşadığı ilçelerde vatandaşlara Kadir Şeker'i sordular.

Üniversite Öğrencisi Kadir Şeker'in soruşturması devam ediyor. Başsavcılığı talimatıyla sosyal araştırma raporu hazırlandı. Polisin hazırladığı rapora göre Kadir'in çevresindeki insanlara karşı kibar ve naif olduğu, efendiliğiyle ön plana çıkan birisi olduğunu belirtti. 

Lise yıllarında 50 kilometrelik mesafedeki okuluna giderken her gün kullandığı servisteki şoför ve yolcuların görüşü alındı. Kadir'in kadınlara nazik davrandığını ayakta kalan kadınlara yer verdiği belirtili.

Ailesi ile ilgili araştırmalarda Kadir Şeker'in ailesinin hiç birinin suça meilli olmadığı, ilçede sevilen ve saygı gören bir aile olduğu belirtildi.

Bıçak taşımasıyla ilgili yapılan araştırmalarda Kadir'i tanıynalar onun bıçak taşıdığı görmediklerini ve bu duruma şaşırdıklarını söylediler.

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