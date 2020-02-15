Kadir Şeker Davasından Son Gelişme

Konya’da kadına şiddeti önlemek isterken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker’in telefon kayıtları incelendi. Kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile sevgilisini önceden tanıdığına dair iz bulunamadı

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi. Duran'ın kalbe isabet eden tek bıçak darbesi ile öldüğü, Kadir'in yüzünde ve boynunda darp izi, elinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.



Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken kadının sevgilisini öldüren ve tutuklanan Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe Dırla ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.



DARP İZLERİ DOĞRULUYOR



Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesisi olduğu belirtildi.

HALI SAHADAN 5 TANIK



Olayın yaşandığı akşam halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Olayın yaşandığı anı görmediğini belirten tanıklar, kadının çığlıkları üzerine park içerisindeki kamelyanın yanına geldiklerini, yaralı için ambulans çağırdıklarını söyledi. Öte yandan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D.'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan oğluyla arasında geçen diyalogu Sözcü Gazetesi'nden Müslim Evci'ye aktaran Baba Cengiz Şeker şöyle konuştu:

* Mesele sadece oradaki olay. Burada Kadir’in başka bir kötü niyeti asla olamaz. O olay esnasında bayanın ağlaması çocuğumu etkiliyor başka hiçbir kötü niyet yok. Kadını ya da diğer kişiyi tanımaz kötü biri mi iyi biri mi olduğu bilmez. Burada sadece vicdanıyla bir hareket yapıyor.

* Bu olay başka bir yerlere çekilmeye çalışılmasın. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum şiddet kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa yapılsın biz haklının yanındayız. Biz zulme uğrayanın yanındayız.

* Kadir hırsından ağlayacaktı biz teselli etmeye çalıştık ve moralini birazda olsa düzelttik. ‘Evladım dışarıdan sana çok destek var seni seviyorlar. Senin kötü niyetli olmadığını biliyor herkes’ dedik.

Kadir’in kendisine katil denilmesine çok üzüldüğünü belirten baba Cengiz Şeker şu ifadeleri kullandı:

* Derslerine yardımcı olunmaya çalışılıyor. Avukatlar Kadir’in ziyaretlerine gittiklerinde onun psikolojisini düzeltmeye çalışıyorlar. Motive etmeye çalışıyorlar. ‘Sen buranın çocuğu değilsin, buraya kendine adapte etme. Derslerine çalış ve hayallerine devam et. Buradan en kısa zamanda kurtulacaksın’ diyerek motive etmeye çalışıyorlar. Kadir ders kitaplarını ve testlerini aldı içeride çalışmaya ders devam ediyor.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan baba Şeker, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Kimse kimseye şiddet uygulamaz milletimiz bu olaydan ders çıkarır. Bu olay milletimize birleştirici bir rol oynar. Bu gibi şiddet olayları çok olmaya başladı. Kimse kimseye şiddet uygulamasın biz birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım.

* Memleketimizin zaten epeyce sorunları var birbirimizi bırakmayalım birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Biz bir iyilik yaparken karşılıksız yapıyoruz karşı tarafın ne söylediği ifade değiştirip değiştirmediği önemli değil.

* Çocuğum bir olaya insani olarak etmiş bundan bir karşılık ya da menfaat beklemiyoruz. Orada bir zulüm var ve yanlış bir iş vardı buna verilen karşılık menfaat ya da çıkar beklemiyordu.