Kadir Şeker Ailesinden Ne İstedi?

Sevgilisini Döven Özgür Duran'ı engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker, tutuklandıktan sonra ailesinden eğitimi için kitaplarını istedi. Şeker psikolojik destek ile dini eğitim de aldığı öğrenildi

Konya'da yaşanan üzücü olay ardından Kadir Şeker '' Kasten adam öldürme'' suçundan tutuklandı. Üniveriste Sınavına hazırlanan Kadir Şeker Tıp okumak istiyordu. Tutuklandıktan sonra hayallerini planlarını ertelemedi. Ailesinden ders kitaplarını ve sevdiği kitapları istedi. Ünivsrsiteye ceza evinde hazırlanacak. Kendi kitaplarıyla çalışan Şeker aynı zamanda cezaevi tarafından tahsis edilen kaynaklarla sınava hazrılandığı öğrenildi.