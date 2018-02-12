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Kadir İnanır Yoğun Bakımda

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Kadir İnanır Yoğun Bakımda
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı.

Dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak Yoğun bakıma alındı. 

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa sürede ameliyat edilen İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  

 GAZETECİLER HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE

İnanır'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti. 

BİR ÇOK FİLMDE BAŞROL OYNADI

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır bir çok filmde baş rol oynadı. Kadir İnanır’ın unutulmayan bazı filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım.. İnanır ayrıca bir çok dizidede rol almıştır.

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