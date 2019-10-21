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KADİR GÜNEŞ’DE BABASI GİBİ ZAMPARA ÇIKTI!

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KADİR GÜNEŞ’DE BABASI GİBİ ZAMPARA ÇIKTI!
Ak partiye yakınlığıyla tanınan Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş’in yılın düğününe aday evliliğinin yankıları dinmek bilmiyor.

Metin Güneş, daha önce milyonlar harcayarak Muazzez Ersoy ve Gülben Ergen’le büyük aşk yaşamıştı. Plak şirketi de kuran Metin Güneş’in oğluda babası gibi hızlı çıktı. Ablası Gülnur Güneş’in düğününe sevgilisi Aleyna Tilki’yle katılan Kadir Güneş, oldukça keyifliydi o gece.Anlaşılan Kadir Güneş’in adını zamparalıklarıyla sıkça duymaya başlıyacağız.

Tarkan ve Ebru gündeş’in sahne aldığı düğünde Aleyna Tilki’nin heyecanı oldukça yüksekti. Müstakbel görümcesini devreye sokarak Tarkan’la tanışmak isteyen Aleyna Tilki, amacına ulaşamadı. Eşi Pınar Tevetoğlu ile düğüne katılan Tarkan, Tilki’nin bu isteğini geri çevirdi.

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