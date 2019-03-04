  • BIST 103.696
  • Altın 222,978
  • Dolar 5,3838
  • Euro 6,1044
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Kadir de inanır mı?

»
Kadir de inanır mı?
Kadirizmin son temsilcilerinden oyuncu/model Mehmet Akif Alakurt, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Türk kadını nedir?” sorusuna cevap aradı ve şöyle bir tahlil ile tüm şimşekleri üzerine çekti:

“Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)”.

Ben kendisine şiddetle karşı çıkmıyorum! Yaşadığı deneyimler, kalp kırıklıkları, belli ki taze acıları, onu bu türden bir genellemeye itmiş olabilir. Ben üstüme alınmadım. Ortada hanımların ayaklanacağı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. (İşi yine lince götürmeyelim Allah’ınız severseniz…)

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı03 Mart 2019 Pazar 12:17
  • Aydın Doğan Bilgi Üniversitesini satın mı alıyor03 Mart 2019 Pazar 12:03
  • Mahrem imam itiraf etti03 Mart 2019 Pazar 11:25
  • Selçuk yöntem nasıl dolandırıldı?03 Mart 2019 Pazar 11:11
  • Cem Yılmaz'ın yeni filmi, netflix'de olacak mı?03 Mart 2019 Pazar 08:36
  • Erdoğan'dan krize ilişkin açıklama02 Mart 2019 Cumartesi 17:14
  • Sancaktepe'de soba faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti02 Mart 2019 Cumartesi 15:13
  • Gerilim tırmanıyor02 Mart 2019 Cumartesi 15:04
  • Çanakkale de 3.7 büyüklüğünde deprem02 Mart 2019 Cumartesi 14:41
  • Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı 2 kişi öldü 24 kişi yaralandı02 Mart 2019 Cumartesi 12:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim