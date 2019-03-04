Kadir de inanır mı?

Kadirizmin son temsilcilerinden oyuncu/model Mehmet Akif Alakurt, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Türk kadını nedir?” sorusuna cevap aradı ve şöyle bir tahlil ile tüm şimşekleri üzerine çekti:

“Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)”.

Ben kendisine şiddetle karşı çıkmıyorum! Yaşadığı deneyimler, kalp kırıklıkları, belli ki taze acıları, onu bu türden bir genellemeye itmiş olabilir. Ben üstüme alınmadım. Ortada hanımların ayaklanacağı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. (İşi yine lince götürmeyelim Allah’ınız severseniz…)