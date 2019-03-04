Kadir de inanır mı?

Hande Aydınalp / gazeteci, spiker

Kadirizmin son temsilcilerinden oyuncu/model Mehmet Akif Alakurt, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Türk kadını nedir?” sorusuna cevap aradı ve şöyle bir tahlil ile tüm şimşekleri üzerine çekti: “Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)”.

Ben kendisine şiddetle karşı çıkmıyorum! Yaşadığı deneyimler, kalp kırıklıkları, belli ki taze acıları, onu bu türden bir genellemeye itmiş olabilir. Ben üstüme alınmadım. Ortada hanımların ayaklanacağı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. (İşi yine lince götürmeyelim Allah’ınız severseniz…)

Desem de, ne yazık ki ayaklandılar. Alakurt’a yüklenen yüklenene… Buraya kadar kendisine desteğimizi verdik; ta ki, “Senin de annen Türk kadını!” şeklindeki dâhiyane çıkışa verdiği tuhaf yanıta kadar.

Alakurt, "Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır!" diyerek oynadığı dizilerdeki tiplere yakın bir karakter ortaya çıkardı. “Racon” kokan bu tanımlama kendimdeki eksiği görmeme yetti: Silahsızdım!..

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Alakurt’un bu silah güzellemesi, bu maço sempatisi, bu erkek gibi kadın tanımlamasıyla biraz gerildim; ancak “burası Vahşi Batı, annesi hanımefendi de Calamity Jane olmadığına göre Alakurt’unki bir imgelemeden ibaretti, diye düşündüm. Yazdıklarıyla anlatmak istediği: Hakkını savunan, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü kadındı. Buna inandım.

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Ben Beyefendiye Katılmıyorum!

Gazeteci Fatih Altaylı, yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye gidiyor ve kalp krizi geçirmediği belirlenen Altaylı’nın, iki stent takılarak, kapalı olan damarları açılıyor. Geçmiş olsun.

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Sağlığına kavuşan Altaylı konuya ilişkin yazdığı yazıda “damar tıkanıklığı”nın sorumlusunu ifşa ediyor: Prof. Dr. Canan Karatay!

Altaylı yazısında, aynen şu ifadeleri kullanıyor: "Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın".

Ancak bunları söylerken hiçbir dayanağı, hiçbir somut verisi yok!

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Altaylı tepki alması üzerine kaleme aldığı bir sonraki köşe yazısında ise şunları söylüyor:

“Geçen yıl yaptırdığım çekapta o iki damarda hiçbir sorun, hiçbir tıkanma yoktu. İyiyim diye gaza gelip, hiç yemediğim kadar tereyağ, hiç yemediğim kadar kırmızı et, kokoreç, sakatat yemiştim…Yani Canan Karatay’ın herkese önerdiği tarz bir beslenme. Büyük ihtimalle ortaya çıkan sorunun nedeni buydu”.

Bu ihtimal üzerine de Fatih Bey’e doktorları sebze yemesini emrediyorlar!

(Bir de Karatay’ın, uluslararası düzeyde bir çalışmasının, makalesinin olmadığını iddia etmiş doktorları. Fatih Bey de inanmış; oysa görev yaptığı hastanenin sitesine girip Prof. Dr. Karatay’ın onlarca makalesine ulaşabilirdi.)

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Bu bilimsel veriler ışığında(!) Fatih Bey’in de, doktorlarının da Karatay’ı suçlamasından daha doğal ne olabilir ki!..

Karatay’ın tıp dünyasında sevilmediği sır değil. Meslekten ihracı için sık sık girişimde bulunulduğunu; ancak hakkında açılan tüm davalardan aklandığını biliyoruz. Hatta pek ünlü bir doktorun bizzat bana (Karatay’dan için) “Hoca bu saatten sonra ünlü olmak istiyor!” dediğini hatırlıyorum. Şaşırmıştım. Hayır hayır, garipsemiştim!

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Prof. Canan Karatay’a karşı çıkanların, neye bozulduklarını gerçekten merak ediyorum. Popülerliğine ve başarısına mı; yoksa yetersiz olduğunu düşündükleri meslektaşlarının foyasını bir türlü ortaya çıkaramamalarına mı?

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Ortada böyle bir tablo varken insan sormadan edemiyor:

Kimmiş bu Fatih Altaylı’nın doktorları; hastane, hangi hastaneymiş?

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Karatay ile programına konuk olduğu Fatih Altaylı arasında geçen bir diyalog:

Altaylı: …Peki ölürsek sizin yüzünüzden?

Karatay: Allah rahmet eylesin!

Fatih Bey’e yayının tamamını yeniden izlemesini tavsiye ederim. Zira bazı konuları yanlış anlamış gibi görünüyor. Özellikle “yemenin dozunu ayarlama” konusunu…

Programın linki: https://www.youtube.com/watch?v=uOOVgmGTUW8