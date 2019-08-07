KADINLARIN ÜSTSÜZ YÜZMESİNE İZİN ÇIKTI!

İspanya'da Barselona Belediye Meclisi, kadınların bikini üstüyle yüzme zorunluluğunun cinsiyet ayrımcılığı olduğuna karar verdi.

Tüm belediye havuzlarına gönderilen bildiriyle, kadınların üstsüz yüzmesine izin verilmesi gerektiği duyuruldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre Belediye Meclisi, Katalonya 'Mugrons Lliures' kampanya grubu tarafından yapılan şikayetin sonucu olarak bir bildiri yayımladı.

Bildiride kadınların bikinilerinin her iki parçasını da giymeye zorlamanın cinsiyet ayrımcılığı olduğu ve yasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Barcelona Belediye Başkan Yardımcısı Janet Sanz, bu uygulamanın halka açık yüzme havuzlarında hiçbir zaman yasaklanmadığını ve kararın belediye merkezlerine hatırlatma görevi yapması gerektiğini vurguladı.arcelona her ne kadar havuzlarda üstsüz yüzme ya da güneşlenmeye izin verse de şehirde denize yakın olmayan bölgelerde çıplak şekilde ya da mayo ile gezmek yasak.