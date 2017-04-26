Kadınları taciz eden şüpheliyi zabıta yakaladı

İzmir kent merkezinde kadınların bağırışlarını duyarak olay yerine koşan zabıta memurları, kadınları taciz ettiği iddia edilen kişiyi yakalayarak polise teslim etti.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Halkevi mevkiinde kontrollerde bulunurken, kadınların bağırışlarını duyunca hemen sesin geldiği yöne gitti. Bölgede bir kişinin kadınları taciz ettiğinin söylenmesi üzerine zabıta ekipleri kaçmak isteyen kişiyi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşların da yardımıyla tacizci olduğu iddia edilen kişi etkisiz hale getirilirken, polise haber verildi. Zabıta ekibi gelen polis ekibini ismi açıklanmayan kişiyi teslim ederken, soruşturma başlatıldı.