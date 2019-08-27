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KADINLAR İÇİN "MOBİL ACİL" BUTONU!

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KADINLAR İÇİN "MOBİL ACİL" BUTONU!
İçişleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şiddet görme riski olan kadınlar için uygulamaya soktuğu mobil aplikasyon Kadın Destek Sistemi’ni (KADES) 35 bin kadın kullanıyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; KADES’e bugüne kadar 9 bin 500 ihbar gelirken, olaylara güvenlik güçleri kısa sürede müdahale etti. gelişen teknolojinin desteği ile inovatif araçlar geliştirilerek kadına yönelik şiddeti önleme politikalarında yeni uygulamalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla Kadın Destek Sistemi (KADES) mobil aplikasyonu geliştirildi.

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