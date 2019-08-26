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KADINA ŞİDDETE, TÜM YURTTA PROTESTOLAR SÜRÜYOR!

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KADINA ŞİDDETE, TÜM YURTTA PROTESTOLAR SÜRÜYOR!
Türkiye’yi sarsan Emine Bulut cinayeti, birçok kentte protesto edildi. Ankara’da Vatan Partisi üyesi bir grup kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Uçankuş.com'un haberine göre; İzmit’te Kocaeli Kadın Meclisi adı altında toplanan yaklaşık 100 kadın, oturma eylemi yaparak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Malatya’daki farklı kadın platformlarının oluşturduğu Malatya Kadın Meclisi üyeleri, Soykan Meydanı’nda bir araya gelerek ellerindeki döviz ve afişlerle Emine Bulut’un öldürülmesini kınadı. Sivas’ta toplanan CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri de cinayete tepki gösterdi.
Çorum Kadın Meclisi üyelerinin eylemine, erkekler de destek verirken Mardin’in Nusaybin ilçesinde, basketbol okulunda eğitim alan oyuncular, maç öncesi Emine Bulut için pankart açıp, kadına şiddete tepki gösterdi.

 

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