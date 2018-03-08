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Kadına Şiddete Hayır

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Kadına Şiddete Hayır
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Fikret Ünlü, Aydoğan Babaoğlu ve Aslı Hünel'in başlama vuruşuyla başlayan karşılaşma öncesi karşılaşmanın hakeminin kırmızı kartları yırtıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun evsahipliğinde Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu'nda düzenlenen ,"Kadına Şiddete Hayır" ünlülerle Bakırköy kadın futbol takımı gösteri maçına G.Saraylı eski milli futbolcular Necati Ateş, Gökhan Zan, G.Saray altyapı Teknik Direktörü Müfit Erkasap, G.Saray Kulüp Müdürü Fahri Yılmaz, ünlü ses sanatçısı Aslı Hünel, Spor eski Bakanı Fikret Ünlü, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Aydoğan Babaoğlu da katıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu son yıllarda kadına yönelik olan şiddetin çok fazla arttığını belirterek ,"Artık kadınımıza yönelik şiddet olmasın diyoruz. Bugün kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu gösteri maçını düzenledik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum"dedi

Etkinlik sırasında ayrıca Bakırköy Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen spor kurslarına katılan kadın sporculara başarı sertifikaları Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve ünlüler tarafından takdim edildi.

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