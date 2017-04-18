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Kadın voleybolcuların şortsuz fotoğrafı tartışma yarattı

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Kadın voleybolcuların şortsuz fotoğrafı tartışma yarattı
İtalyan kadın voleybol takımı USD Altair 1963'ün oyuncularının verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı.

Kadınlar voleybol liginde Serie D'ye yükselen takımın oyuncuları bu mutluluklarını şortlarını çıkararak verdikleri pozla kutladı. Facebook hesaplarında kullandıkları bu fotoğraf kısa sürede başta İtalya olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Fanatik'in haberine göre bazı taraftarlar bu pozu çirkin bularak kınarken, hayranlarının bir kısmı da oyuncuların cesaretini desteklediklerini belirtti.

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