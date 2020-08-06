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Kadın polisten kadına şiddet

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Kadın polisten kadına şiddet
İzmir'de, AKP'nin kadına şiddet konusunda kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını gündeme getirmesini protesto etmek için sokaklara çıkan kadınlara polis müdahale etti.

İzmir'de, AKP'nin kadına şiddet konusunda kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını gündeme getirmesini protesto etmek için sokaklara çıkan kadınlara polis müdahale etti. Müdahale sırasında kadın bir polisin, 4 polis tarafından kollarından tutulan bir kadına uyguladığı şiddetin görüntüleri ise dikkat çekti.

Görüntülerde adeta şiddet uygulamak için hazırlanan polis, önce eldivenlerini takıyor, daha sonra ise polisler tarafından tutulan kadının saçını çekiyor. 

Kalabalığın tepkisiyle karşılaşan polisin daha sonra kadının saçını bıraktığı görülüyor.

Dün, farklı illerde eş zamanlı olarak sokaklara çıkan ve İstanbul Sözleşmesi'nin AKP tarafından feshedilmesine yönelik girişimleri protesto eden kadınlara polis müdahale etmiş ve çok sayıda gözaltı yaşanmıştı. 
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