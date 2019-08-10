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KADIN ÖĞRETMENDEN, KIZ ÖĞRENCİSİNE TACİZ SKANDALI!

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KADIN ÖĞRETMENDEN, KIZ ÖĞRENCİSİNE TACİZ SKANDALI!
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Lena Edwards Akademik Charter Okulu'nda yaşanan skandal ülke gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki, 2 çocuk annesi ilkokul öğretmeni Lauren Coyle-Mitchell'in, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel ilişki yaşaması tartışma

SonDakika.com'un haberine göre; Öğretmen ilk mahkemelerde suçlamaların tamamını reddetse de, daha sonra öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Bergen İlçesi Yüksek Mahkemesi savcıları, cinsel tacizin 2015 yılında Lyndhurst'deki evli öğretmenin evinde gerçekleştiğini söyledi.

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