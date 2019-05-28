KADIN HAKEM TACİZE UĞRADI

İtalya'da kadın hakem Giulia Nicastro'ya sahanın ortasında 14 yaşındaki oyuncu tacizde bulundu!

14 yaşındaki çocuk kırmızı kartla oyun dışı kalırken, durum rapor edilip futbol federasyonuna gönderildi

İtalya’nın alt yaş kategorisinde oynanan maçta iğrenç bir an yaşandı! 22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro, yönettiği maçta 14 yaşındaki oyuncunun tacizine uğradı.

Ayrıca Palermo takımının forveti Stefano Moreo’nun nişanlısı olan Nicastro’nun başına gelen bu skandal olay ilk önce İtalya ardından dünya basınında yer buldu.

Venedik’te Treporti-Miranese maçında korner kararına itiraz eden Treporti oyuncusu, şortunu indirip hakeme tacizde bulundu. Hakem, 14 yaşındaki çocuğun yaptığı bu hareket sonrasında kırmızı kartını gösterirken 20 kadar Treporti taraftarı da hakeme bu iğrenç olay sonrasında tepki gösterdi.Treporti antrenörü hem taraftarlar hem de oyuncusu için maç sonunda özür diledi.