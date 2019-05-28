  • BIST 87.433
  • Altın 248,029
  • Dolar 6,0224
  • Euro 6,7387
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

KADIN HAKEM TACİZE UĞRADI

»
KADIN HAKEM TACİZE UĞRADI
İtalya'da kadın hakem Giulia Nicastro'ya sahanın ortasında 14 yaşındaki oyuncu tacizde bulundu!

 14 yaşındaki çocuk kırmızı kartla oyun dışı kalırken, durum rapor edilip futbol federasyonuna gönderildi

İtalya’nın alt yaş kategorisinde oynanan maçta iğrenç bir an yaşandı! 22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro, yönettiği maçta 14 yaşındaki oyuncunun tacizine uğradı.

Ayrıca Palermo takımının forveti Stefano Moreo’nun nişanlısı olan Nicastro’nun başına gelen bu skandal olay ilk önce İtalya ardından dünya basınında yer buldu.

Venedik’te Treporti-Miranese maçında korner kararına itiraz eden Treporti oyuncusu, şortunu indirip hakeme tacizde bulundu. Hakem, 14 yaşındaki çocuğun yaptığı bu hareket sonrasında kırmızı kartını gösterirken 20 kadar Treporti taraftarı da hakeme bu iğrenç olay sonrasında tepki gösterdi.Treporti antrenörü hem taraftarlar hem de oyuncusu için maç sonunda özür diledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOŞANMA SEBEBİ İHANET28 Mayıs 2019 Salı 15:42
  • YA DAMAT YA MİLLET28 Mayıs 2019 Salı 15:30
  • KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA28 Mayıs 2019 Salı 15:27
  • DAVUTOĞLU YENİ PARTİ İÇİN NE DEDİ?28 Mayıs 2019 Salı 08:47
  • OLAY YARATAN TACİZ SKECİ28 Mayıs 2019 Salı 08:44
  • BİR UYARIDA MOODY'S YAPTI28 Mayıs 2019 Salı 08:40
  • 23 HAZİRAN'DA İMAMOĞLU'NUN 18 RAKİBİ VAR28 Mayıs 2019 Salı 08:36
  • VERDİĞİ KİLOLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ28 Mayıs 2019 Salı 08:31
  • İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?28 Mayıs 2019 Salı 07:27
  • ECRİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU28 Mayıs 2019 Salı 07:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim