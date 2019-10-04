KADIN DİZİSİNİN ŞİRİN'İ SERAY KAYA'NIN YATAK POZU ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ!

FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu olay oldu.

Kadın dizisinin 1 Ekim Salı akşamı izleyicilerle 3. sezonunda buluştu. Dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya yine ekran başındaki izleyicileri deli etti. Seray Kaya, yine müthiş bir performans gösterdi.

Kaya oyunculuk başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden. Kaya, son alarak Instagram hesabından yatak pozu paylaştı. Yüzünü göstermeyen, göbeği açık pozuyla ve köpeğiyle huzurunu sergiliyordu.

Seray Kaya’nın hayranları köpeği Jack’in zayıflayıp zayıflamadığını merak etti. Huzur dolu bu paylaşıma binlerce beğeni geldi. Kaya fotoğrafın altına "İyi ki varsın evlat" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu olay olmuştu. Seray Kaya’nın son paylaşımlarında ise saçlarını yeniden kıvırcık yaptığı görüldü. Şirin haline geri dönen ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni almıştı. Kırmızı cesur elbisesi ile sosyal medyada ‘Yaktın buraları’ yorumları alan ünlü oyuncu yine kendisinden konuşturmayı başarmıştı.

Bir takipçisi, “Şirin loading” diye yorum yapmıştı, bir başkası ise “Güzelliğin göz kamaştırıyor maşallah” diye yazmıştı.

PEKİ, GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır. Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.