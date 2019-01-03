Kadın çocuklarını bırakmış bizi çekiyor

Özlem yıldız geçtiğimiz gece yeşil köyde bir restorantta yemek yerken çıkan silahlı çatışmada yara almadan sevgilisi Murat sözmezle kaçtı.

Yeşilköy de bir restorantta sevgilisi Murat sözmezle yemek yerken çıkan silahlı çatışa'nın ortası'nda kalan ünlü sunucu Özlem yıldız o korkulu anları Haber konseyine anlattı " çok korktum bu tip şeyler beni buluyor Allahtan çocugum yoktu yanım da.. biz korkudan kaçarken küçük çocuklarıyla gelen bir kadın çocuklarını bırakmış bizi çekiyordu. O anlarda bile kadın magazin merakı peşinde çocuklarını bırakmış bizi çekmeye çalışıyor ne günlere kaldık Allah yardımcımız olsun"

iyi ki oğlumu görtürmemiştim

Bu korku dolu anları anlatan Özlem yıldız "iyi ki Demir'i almamıştım yanıma hava soguktu zaten mekanın içerisinde tek biz oturuyorduk çogu insan teras kattaydı biran da kurşunlar yağmaya başladı. dükkanın eski ortağı olan bir kişi alacak yüzünden husumetliymiş sanırım saldırıyı o yapmış kurşunlar gözümüzün önünden geçti Allah bizi korudu". dedi