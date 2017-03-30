Kadın cinayetleri dizi oluyor!

Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Sarai Sierra cinayetleri, 60 dakikalık üç bölümden oluşan diziyle seyircisiyle buluşturacak.

dijital televizyon sektörüne hızlı bir giriş yapan internet televizyonu BluTV, ‘Masum’ ve ‘Sahipli’ dizilerinden sonra, şimdi de drama-belgesel tadındaki yeni dizisi “Çalınmış Hayatlar”ı seyircisiyle buluşturacak.

Yapımını D Productions ve GameYapım'ın üstlendiği “Çalınmış Hayatlar”da Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Sarai Sierra cinayetleri, ailelerin de özel izni ve katılımıyla izleyiciye aktarılacak

Sunuculuğunu Gökçen Özdemir'in yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor.

Dizinin başrollerinde ise Özge Özkaplan, Cansu Diktaş ve Onuryay Evrentan var.

Yakında başlayacak “Çalınmış Hayatlar”, 60 dakikalık üç bölümden oluşacak.