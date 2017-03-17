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Kadın Çamur Selinden Son Anda Kurtuldu

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Kadın Çamur Selinden Son Anda Kurtuldu
Peru'daki kıyametten mucizevi kurtuluş... En az 12 can kaybının yaşandığı faciada 32 yaşındaki Evangelina Chamorro Diaz'ın çamur selinden kurtulma anı, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Sel ve heyelanların önüne geçilemiyor, binlerce ev veya araç enkaza dönüştü. Ülkede okullar tatil, 60 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Üç günde 12 can kaybı var, çamur seline kapılan bir kadın son anda kurtulmayı başardı.

MEZARLAR TERS DÖNDÜ, EVLER SULAR ALTINDA

Yollar çöktü, mezarlar ters döndü, okullar ve evler metrelerce su altında kaldı. Güney Amerika ülkesi Peru, günlerdir sel ve heyelanlarla boğuşuyor. Binlerce Perulu evini veya araçlarını kaybetti. Aşırı yağışlar nedeniyle 8 bin evin hasar gördüğü bildiriliyor.
EN AZ 12 CAN KAYBI VAR

Sel sularının önüne kattığı her şeyi sürüklediği ülkede, en az 12 can kaybı var. Birçok insandan ise haber alınamıyor. 60 binden fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığı ülke çaresiz durumda, okullar tatil edildi. Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafta, bir otobüsün heyelana yakalanıp sürüklendiği görülüyor.
ÇAMUR SELİNDEN SON ANDA KURTULDU

Felaketin en çarpıcı görüntüsü ise, başkent Lima'ya 40 kilometre uzaklıktaki gecekondu mahallesi Punta Hermosa'dan geldi. 32 yaşındaki Evangelina Chamorro Diaz'ın çamur selinden kurtulma anı, dünyada ses getirdi. Dev akıntı yalnızca insanları değil, hayvanları da önüne katıp sürüklüyor.

Peru'daki Yağışlar Sel Felaketine Dönüştü
Fotogaleri: Peru'daki Yağışlar Sel Felaketine Dönüştü


"İÇME SUYUMUZ YOK"
Pasifik Okyanusu kıyısındaki Nuevo Chimbote'nin belediye başkanı Valentin Fernandez, "Okullarda derslere ara verildi ancak 40 devlet lisesinde yarım metre su var. Elektriğimiz yok, içme suyumuz yok çünkü Lacramarca Nehri'ndeki içme suyu tedarik eden kanal tıkandı. Trafik de normal işlemiyor çünkü caddeler sular altında kaldı ve Chimbote dışında hiçbir yere gidemiyoruz" diyor.
"HER ŞEY SUYLA DOLDU"

Yerel medyaya konuşan bir Perulu ise, "Her şey, mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yatağımız yok, içeride kullanılabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey suyla dolu. Suyun akabileceği bir yer yok" sözleriyle tabloyu anlatıyor.
Şu an yaz mevsimini yaşayan Peru'da, 2017 yılında sel ve heyelanlar 62 can kaybına yol açtı.

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