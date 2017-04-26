Kadıköy'e bir yasak daha!

İstanbul Kadıköy'de Gençlik Festivali ve Kadıköy Anadolu Lisesinin bahar festivalinin yasaklanmasının ardından, bir yasak haberi de Erenköy Kız Lisesi'nden geldi. Kadıköy'ün köklü kurumlarından olan Erenköy Kız Lisesi'nin her yıl düzenlenen geleneksel pil

Geçen hafta Kadıköy Gençlik Festivali'nin ve Kadıköy Anadolu Lisesinin bahar festivalinin peş peşe yasaklanmasının ardından, şimdi de Erenköy Kız Lisesinin her yıl nisan sonunda gerçekleştirilen geleneksel pilav günü yasaklandı.

Erenköy Kız Lisesi Mezunları adına Sibel Aksoy bir açıklama yaparak, pilav gününün y keyfi olarak yasaklandığını söyledi. Aksoy'un açıklaması şöyle: "Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından, her yıl Nisan ayının son pazarı düzenlenen geleneksel pilav günü, Okul Müdürü Saadet Berna Ocakçıoğlu'nun şahsi kararıyla ve 'MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.07. 2016 tarih ve 7844294 saylı genelgesi gereğince, hafta sonu mesai saatleri dışında, okulu kapalı tutmak zorunda oldukları' gerekçesiyle iptal edildi. Senede bir gün, saygıdeğer öğretmen ve mezunlarımızla bir araya geldiğimiz, çocuklar gibi şen halimiz ile eğlendiğimiz, yıllar sonra sıralara oturduğumuz, eşsiz güzellikte ki bahçemizin çimenlerinde oturup, mis gibi havasını ciğerlerimize kadar çektiğimiz, aylarca kavuşabilme ümidiyle iple çektiğimiz bu özel gün ve hakkımız elimizden alınmıştır. Bizlere hak görülen bu kişisel haksız kararı kınıyoruz. Yaşadığımız üzüntüyü, Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla arz ederiz."