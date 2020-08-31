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Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı

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Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik bir grubun, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a "Vatan haini" diyerek saldırdığı iddia edildi. Partiden yapılan açıklamada, "Kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştır, sağlık durumu iyidir" denildi..

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İstanbul'da saldırıya uğradığı iddia edildi. Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay bu gece kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştır, sağlık durumu iyidir" denildi.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir grup, arkadaşlarıyla beraber bir mekandan çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a 'Vatan haini' diyerek saldırdı. Yere düşürdükleri Atay'ın tekmeleyenler bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Barış Atay'ın kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.

PARTİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Barış Atay'ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

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