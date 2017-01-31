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Kaddafi'nin kuzeninden canlı yayında Türkiye için flaş iddia

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Kaddafi'nin kuzeninden canlı yayında Türkiye için flaş iddia
Geçmişte Kaddafi’nin yardımcılarından biri olan El Dem, Rus NTV televizyonuna konuştu. Suriye ve Yemen'deki iç savaşatan bahseden El Dem, Türkiye ve İran'ın da batı ülkelerinin hedefinde olabileceğini açıkladı.

Rusya’nın hava operasyonlarını ABD ve NATO’nun Ortadoğu'ya yönelik planlarını bozduğunu öne süren El Dem şu iddiayı ortaya attı:

“Batı, Libya’yı Afrika ülkelerinin lideri olarak görmek istemez. Onlar Irak’ı yerle bir ettiler. Şimdi Suriye ve Yemen’e saldırıyorlar. Hatta Türkiye ve İran da onların hedefi olabilir.”

El Dem açıklamalarına şöyle devam etti:

“Rusya bölgede denge kurmayı başardı. ABD eski Başkanı Barack Obama 'Hata yaptık' (Kaddafi’nin devrilmesi hususunda) dedi. O zaman çıkıp Libya halkından özür dilesinler. Libya halkı ABD, NATO ve BM’den konuyla ilgili izahat da talep edecek. Libya yerle bir edildi. Bir milyon insanımız Avrupa’ya kaçtı… Batı ve işbirlikçileri bölgede ihtilafın ve korkunç olayların sona ermemesinden yana.”

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