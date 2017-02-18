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Kaçırılan genç kız 96 saattir yok!

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Kaçırılan genç kız 96 saattir yok!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 25 yaşındaki Nurten Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş çıkışında 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Genç kızın babası Şaban Yılmaz 96 saattir haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe ettiğini belirtti. Yılmaz, "3 kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmış. Elindeki cep telefonu ve poşetler etrafa dağılmış. Kızım Nurten'in gönül ilişkisi yok. Plonatik bir aşık tarafından kaçırılmış olabilir. Olaydan 2 gün sonra ev telefonundan bir kişi aradı. Telefonda bağırarak 'Kızın bende' dedi, bu sırada arkadan kızım 'baba beni kurtarın' diye feryat ediyordu. Sonra hemen o kişi telefonu kapattı. Nurten aklı başında birisi. 'Ben evlenmeyi şu an asla düşünmüyorum' diyen bir kişi rızası ile kaçmaz. Zaten kızımla arkadaş gibiyim, eğer birini sevse benim ona izin vereceğimi bilir" dedi.

'LÜTFEN KIZIMI BULUN'

Kızının kaçırılmasının ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarmaya haber verdiklerini belirten baba Şaban Yılmaz, "96 saattir haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum. Lütfen kızımı bulun" diye konuştu.

Baba Şaban Yılmaz, kızını görenlerin 0535 437 43 22 nolu telefona ya da güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi...

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