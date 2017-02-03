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Kaçak Göçmenleri Türk Sınırına Bıraktı

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Kaçak Göçmenleri Türk Sınırına Bıraktı
Yunanistan, ülkede yakalanan 40 kaçak göçmeni Türkiye sınırına bıraktı. "Geri itme" olarak adlandırılan uygulamanın Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtiliyor.

Yasa dışı yollarla gittiği  Yunanistan'da yakalanan 40 kaçak göçmen,  Türkiye sınırına bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize  Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen  Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu,  Pakistan,  Afganistan ve  Suriye uyruklu 40 kişi, yapılan işlemlerin ardından  Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

TÜRKİYE SINIRINA BIRAKILDILAR

Kaçaklardan  Pakistan uyruklu  Osman Ali,  Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçtikten sonra buradaki Yunan sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar  Türkiye tarafına atıldıklarını anlattı.

Almanya'daki abisinin yanına gitmek için  Yunanistan'a geçtiğini ifade eden Ali,  İstanbul'a geri döneceğini sözlerine ekledi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI

Güvenlik kaynakları,  Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.

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