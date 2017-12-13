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Kaçak Eda!

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Kaçak Eda!
Geçtiğimiz yazı Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda geçiren ünlü ikoncan, bu kış ise İngiltere'ye taşınmaya karar verdiğini açıkladı.

Marjinal yaşamıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, rotasını yurt dışına çevirdi. Geçtiğimiz yazı Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda geçiren ünlü İkoncan, bu kış ise İngiltere'ye taşınmaya karar verdiğini açıkladı. Adını sır gibi sakladığı yabancı sevgilisiyle objektiflerden uzak rahatça aşk yaşamak için Londra'ya gittiği konuşulan Taşpınar, bu kararını da önceki gün İnstagram'da takipçileriyle paylaştı. Sosyetik ikoncanın bu paylaşımı "Kaçak Eda" yorumlarına yol açtı

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