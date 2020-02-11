  • BIST 119.297
  • Altın 304,400
  • Dolar 6,0324
  • Euro 6,5776
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ GAZETECİ ÇIKTI

»
KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ GAZETECİ ÇIKTI
İBB zabıta ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu kaçak büfenin İYİ Partili Meclis Üyesi ve AirportHaber'in sahibi Ali Kıdık'ıa ait olduğu ortaya çıktı. Ali Kıdık'ın oyunu deşifre olunca kaçak büfe akşam saatlerinde kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Güngören Belediyesi arasında tartışmaya neden olan "kaçak büfenin" İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın olduğu kesinleşti. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in duyurduğu skandalın ardından büfe akşam saatlerinde kaldırıldı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB Meclis Toplantısı'nda kaçak büfeyi işleten şirketin sahibi Fatih Akdeniz ile İYİ Parti Meclis Üyesi ve AirportHaber'in sahibi Ali Kıdık'ın arasındaki ilişkiyi deşifre etti.

İddialara göre Ali Kıdık, Fatih Akdeniz'e paravan şirket kurdurarak İBB'nin de izniyle kaçak büfenin sahibi oldu.

 

 

Deşifre oldu büfe kalktı

Güngören Belediyesi'nin itirazlarına rağmen İBB'nin zabıta ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu kaçak büfe, skandalın ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde yerinden kaldırıldı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÖRNEK BAŞKAN07 Şubat 2020 Cuma 15:58
  • Duyarlı Olmamız Lazım07 Şubat 2020 Cuma 15:23
  • İmamoğlu Erdoğan'ı Geride Bıraktı07 Şubat 2020 Cuma 13:47
  • AKP Toplantısının Perde Arkası07 Şubat 2020 Cuma 10:26
  • Erdoğan: Füzemizi mümkünse hemen Suriye sınırına yerleştireceğiz...05 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
  • Berat Albayrak Görevden Alınacak05 Şubat 2020 Çarşamba 11:30
  • Erdoğan: Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok05 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
  • BERAT ALBAYRAK AKP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?03 Şubat 2020 Pazartesi 11:14
  • MANSUR YAVAŞ PROJESİNİ AÇIKLADI02 Şubat 2020 Pazar 12:17
  • BELEDİYE DİRENİRSE VALİLİKTEN YAPTIRACAM31 Ocak 2020 Cuma 16:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim