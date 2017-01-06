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KAÇACAK DELİK ARIYORLAR!

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KAÇACAK DELİK ARIYORLAR!
IRAK'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait 11 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 11 hedefin imha edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
ANKARA, (DHA) -

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