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KABUL TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ!

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KABUL TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni verdi.

Törene ünlü isimler de katıldı. Orhan Gencebay, Sevim Emre, Alişan, Okan Kurt, Demet Akalın, Nilgün Belgün, Muazzez Ersoy, Burak Özçiviti Metin Şentürk, Yavuz Bingöl Bülent Serttaş, Serkan Çağrı geceye katılan isimler arasındaydı.

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