KABUL TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ!

Törene ünlü isimler de katıldı. Orhan Gencebay, Sevim Emre, Alişan, Okan Kurt, Demet Akalın, Nilgün Belgün, Muazzez Ersoy, Burak Özçiviti Metin Şentürk, Yavuz Bingöl Bülent Serttaş, Serkan Çağrı geceye katılan isimler arasındaydı.
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