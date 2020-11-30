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Kabine'nin bugünkü gündemi koronavirüs tedbirleri

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Kabine'nin bugünkü gündemi koronavirüs tedbirleri
Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ana gündem maddesi, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında  bugün bir araya geliyor.

Gündeme dair konuların masaya yatırılacağı toplantıda ana gündeme ise koronavirüs tedbirleri...

Son zamanlarda rekor bir artışla yayılmaya devam eden koronavirüs vakalarına tedbir için yeni kısıtlamalar yolda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğmiz cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak.

Bu konuda hafta içi de aynı yasağın benzer kısıtlamanın uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek.

65 YAŞ VE 20 YAŞ İÇİN YENİ ÖNERİLER

Diğer konu başlığı ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların durumu. Bunlar da haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabiliyor.
Bu sürenin fazla olduğunu savunanlar var. Her gün çıkmaması gerektiğine Bilim Kurulu'nun bazı örnekleri ve tavsiyeleri var.

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