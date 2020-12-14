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Kabine'nin bugünkü gündemi kira düzenlemesi ve korona tedbirleri

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Kabine'nin bugünkü gündemi kira düzenlemesi ve korona tedbirleri
Kabine toplantısının ana gündem maddeleri kira düzenlemesi ve "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulansın" önerisi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak.

KİRA DÜZENLEMESİ

Toplantıda ana gündem ise yeni ekonomik destek paketleri olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısının ardından açıklayacağız” ifadesini kullanmıştı.

Toplantıda esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesi yönünde bir karar ile işyerleri için hibe ve kredi desteği çıkması bekleniyor. Kira sözleşmelerindeki ücretlerin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği konuşuluyor.

YILBAŞI ÖNCESİ 4 GÜN YASAK İLE YÜZ YÜZE EĞİTİM DE MASADA

Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı toplantıda, 4 Ocak 2021’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

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