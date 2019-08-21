KABİNE TOPLANIYOR!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda terörle mücadele ve İdlib’deki son gelişmeler masada olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye’nin Kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge ve Irak’ın Kuzey’inde devam eden Pençe Harekâtına ilişkin ayrıntılı bir sunum yapacak. Toplantıda Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının görevlerinden alınmalarına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konu da toplantıda bilgilendirme yapması öngörülüyor. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise son dönemde artan orman yangınları olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınların neden kaynaklandığı, söndürme çalışmaları ve son gelişmeler hakkında kabineye bilgi verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü ise AK Partili 15 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. 23 Ağustos Cuma günü partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, toplantının ardından partisinin 18’inci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılacak.
Erdoğan’ın cuma günü, akşam saatlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının mezuniyet törenine katılması da bekleniyor.
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Sacitaslan.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
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