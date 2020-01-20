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Kabarık doğalgaz faturaları Escobar’ı Türkiye’de TT yaptı

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Kabarık doğalgaz faturaları Escobar’ı Türkiye’de TT yaptı
Ocak ayınca gelen doğalgaz faturalarını gören aboneler, Twitter’dan esprili paylaşımlarda bulununca Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar, Türkiye’de bir anda TT oldu.

Yüksek doğalgaz faturalarına tepkilerini Twitter'dan gösteren aboneler, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kızını ısıtmak için şöminede 2 milyon dolar yakmasına gönderme yaptı. Escobar TT oldu.

2019’da yaklaşık yüzde 55 zamlanan doğalgazın ilk yüksek faturaları gelmeye başladı. Aralıkta kombilerin derecelerini yükselten yurttaşlar ocak ayında gelen faturaları görünce kara kara düşünmeye başladı.

Yüksek faturalara tepkilerini Twitter’da paylaşan kullanıcılar önce ‘Doğalgaz’ı TT yaptı.

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın firarda olduğu dönemde küçük kızını ısıtmak için şöminede 2 milyon dolar yakmasına gönderme yapan kullanıcılar sayesinde ‘Pablo Escobar’da TT oldu.

 

“Kendimizi Pablo Escobar gibi hissediyoruz” diyen kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

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