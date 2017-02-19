Tangöze'nin Kıvılcım Ural'a duyurmadan iki günde bir eski eşi Seçkin Piriler'in Ortaköy'de bulunan evine gittiği hatta bazı geceler onda kaldığı konuşuluyor.
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Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e gizli ziyaretler!
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi eski manken Seçkin Piriler'den 1 yıl önce boşanmıştı.
Etiketler: Seçkin Piriler, Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural
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