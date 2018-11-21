Kaan Tangöze'den flaş hamle!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler'e velayet davası açmaya hazırlanıyor.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin evliyken Kıvılcım Ural ile ilişkisi olduğu ortaya çıkması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2016 yılında altı yıllık evliliklerini aldatma nedeniyle bitiren Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler arasında son kriz ise Kıvılcım Ural'ın hamile olmasıyla yaşandı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın hamile olduğunu öğrenince yıkıldı. Piriler'in bu olaydan sonra çocuklarını babaları Kaan Tangöze’ye göstermemeye başladığı iddia edildi. Seçkin Piriler'in kendisine çocuklarını göstermemesine sinirlenen Tangöze'nin, önümüzdeki cumartesi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmasının ardından velayet davası için mahkemeye başvuracağı öne sürüldü.