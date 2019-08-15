KAAN TANGÖZE'DEN ESKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİ

Kaan Tangöze, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan'ı almak için eski eşi Seçkin Piriler'in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Tangöze'nin bekleyişi epey uzun sürdü.

Gecce'nin haberine göre; Merdivenlerde bekledi Kaan Tangöze, bayramda oğulları Volkan ve Hakan'ı almak için, 20 gündür Bodrum'da tatilde olan eski eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evine uğradı. Ancak çocuklar aynı beldede evi olan babalarına gitme konusunda istekli davranmadı. Bir süre merdivenlerde oturup bekleyen ünlü müzisyenin stresli hali dikkat çekti. Bu arada, eski eşine son derece mesafeli duran Seçkin Piriler'in, çocukların arkasından "Yarın akşam burada olacaksınız" diye seslendiği duyuldu.